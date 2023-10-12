Пожилая москвичка избила внучку из-за ошибок в домашнем задании

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В Москве пенсионерка избила девятилетнюю внучку во время проверки домашнего задания. Как сообщает Telegram-канал Baza, женщина разозлилась из-за большого количества ошибок в упражнении и нанесла удары по лицу девочки.

Бабушка забрала внучку из школы и отвела к себе домой, где она начала делать домашнее задание. Женщина решила проверить работу и, обнаружив неточности, начала избивать девочку, а после повалила ее на кровать и продолжила наносить удары. Мать пострадавшей, которая приехала за ребенком, увидела на ее лице синяки и отвела в больницу. Осмотревшие школьницу врачи сообщили о факте избиения в правоохранительные органы.

Ранее в Ростовской области осудили мужчину, который избил сына за просьбу проверить уроки. 11-летний мальчик попросил отца посмотреть выполненное домашнее задание, но тот в ответ ударил его по голове и в грудь. На травмы подростка обратили внимание учителя и рассказали о случившемся в полицию. После этого ростовчанин едва не задушил престарелую мать и избил ее: у нее зафиксировали сотрясение мозга и переломы двух ребер. Мужчину осудили и назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно.