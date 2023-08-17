В Ростовской области осужден отец, избивший сына за просьбу проверить уроки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд в Ростовской области приговорил 59-летнего жителя региона к двум годам лишения свободы условно за избиение своего 11-летнего сына и 88-летней матери, сообщает «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на источник. По информации издания, отец-одиночка многократно ударил ребенка по голове за просьбу проверить уроки, а престарелую мать едва не задушил, требуя денег.

Как рассказал источник, мужчина ранее несколько раз сидел в тюрьме, жена его умерла, и воспитанием его сына занималась бабушка — мать осужденного. Выйдя на свободу, мужчина устроился на работу охранником и содержал семью. По данным следствия, он в пьяном виде часто бил ребенка, однако мальчик и бабушка никому об этом не рассказывали.

Издание пишет, что очередной инцидент произошел 8 марта 2022 года. Сын попросил отца проверить уроки, но в ответ тот несколько раз ударил мальчика по голове и груди, при этом от очередного удара ребенок упал на пол и ударился головой о батарею. В школе обратили внимание на травмы подростка и после того, как он рассказал о случившемся, вызвали полицию.

Отца осудили по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ, — рассказал источник.

История получила продолжение в январе этого года, продолжает издание. Мужчина пришел домой пьяным и стал требовать у матери деньги. Несмотря на то, что та выдала ему 13 тысяч рублей, он схватил ее за горло, повалил на пол, избил по голове попавшимися под руку предметами и несколько раз пнул ногой в грудь. Пожилая женщина смогла выбраться из дома и дойти до родственницы. Та вызвала ей такси и отправила в больницу. У пенсионерки зафиксировали переломы двух ребер и сотрясение мозга.

Мужчина поначалу все отрицал, но затем признался в содеянном. Мальчика забрали в приют, подозреваемого задержали.

Мужчину осудили по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Ему назначили наказание в два года лишения свободы условно с испытательным сроком в год, — отметил источник.

Ранее в подмосковных Котельниках тренер по боксу избил 12-летнего мальчика. Мужчина нанес подростку одиннадцать ударов руками и ногами по голове, а потом пытался придавить его собственным весом.