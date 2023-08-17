Тренер по боксу избил 12-летнего подростка в Котельниках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тренер по боксу избил 12-летнего мальчика в подмосковных Котельниках, сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что мужчина нанес подростку одиннадцать ударов руками и ногами по голове, а потом пытался придавить его собственным весом.

По данным канала, инцидент произошел во дворе дома в микрорайоне Силикат. После нескольких ударов, мужчина повалил ребенка на асфальт. Друзья мальчишки пытались его защитить, один даже стрелял в боксера пульками из игрушечного пистолета. Оттащить нападавшего от мальчика помог прохожий.

Уточняется, что родители ребенка сняли побои в травмпункте и написали заявление в полицию. Мужчину вызвали на допрос, однако через 30 минут отпустили. Нападавший сказал, что мальчик кинулся на него с ножом, говорится в сообщении.

Ранее суд в Ижевске арестовал местного жителя по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении 15-летней девочки. Спасаясь от домогательств, она спрыгнула с четвертого этажа и сейчас находится в больнице.

Инцидент произошел 12 августа в Ижевске. Подростка под окнами многоквартирного дома на Пушкинской улице нашли прохожие и вызвали скорую помощь. После того как девочка пришла в себя, она рассказала, что пришла в гости к 34-летнему местному жителю. Когда тот стал домогаться до нее она решила выпрыгнуть с четвертого этажа.