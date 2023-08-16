Суд арестовал мужчину, из-за которого подросток спрыгнул с четвертого этажа Суд в Ижевске арестовал предполагаемого насильника школьницы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Индустриальный районный суд Ижевска арестовал местного жителя по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов. Спасаясь от домогательств, 15-летняя девочка была вынуждена спрыгнуть с четвертого этажа, в настоящее время она находится в больнице.

Суд избрал ему (задержанному. — NEWS.ru) меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца — до 14 октября, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 12 августа в Ижевске. Прохожие обнаружили школьницу лежащей под окнами многоквартирного дома на Пушкинской улице, после чего вызвали скорую помощь. После того как девочка пришла в себя, она рассказала, что пришла в гости к 34-летнему местному жителю. Тот стал домогаться до школьницы, что вынудило ее выпрыгнуть с четвертого этажа.

Подозреваемого в совершении преступления задержали 15 августа. В настоящее время проводится расследование, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.