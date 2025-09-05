Появилось видео с пожаром у «Москва-Сити»

В Сети появилось видео с пожаром, разгоревшимся возле делового центра «Москва-Сити». Кадры опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва». По предварительным данным, загорелось строящееся здание рядом с Багратионовским мостом.

На кадрах виден черный густой дым, окутавший улицу рядом с высотками. Столб гари виден и из других районов города.

Ранее очевидцы также сообщали, что огонь распространился на строительной площадке. Пожарные расчеты МЧС России на место происшествия не прибыли. Официальной информации о происшествии пока нет. По данным сервиса «Яндекс. Карты», движение на участке рядом с «Москва-Сити» затруднено.

До этого появилась информация, что причиной пожара в дачном доме в Свердловской области, где погибли трое детей, стала стиральная машина. Технику замкнуло, и огонь начал быстро распространяться по помещению. Глава семьи рассказал, что первой запах дыма почувствовала его супруга. Женщина разбудила мужа, схватила грудного ребенка и выбежала на улицу. Отец успел вызволить троих детей через окно. Еще трое погибли.