Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 15:01

Появилось видео с пожаром у «Москва-Сити»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Сети появилось видео с пожаром, разгоревшимся возле делового центра «Москва-Сити». Кадры опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва». По предварительным данным, загорелось строящееся здание рядом с Багратионовским мостом.

На кадрах виден черный густой дым, окутавший улицу рядом с высотками. Столб гари виден и из других районов города.

Ранее очевидцы также сообщали, что огонь распространился на строительной площадке. Пожарные расчеты МЧС России на место происшествия не прибыли. Официальной информации о происшествии пока нет. По данным сервиса «Яндекс. Карты», движение на участке рядом с «Москва-Сити» затруднено.

До этого появилась информация, что причиной пожара в дачном доме в Свердловской области, где погибли трое детей, стала стиральная машина. Технику замкнуло, и огонь начал быстро распространяться по помещению. Глава семьи рассказал, что первой запах дыма почувствовала его супруга. Женщина разбудила мужа, схватила грудного ребенка и выбежала на улицу. Отец успел вызволить троих детей через окно. Еще трое погибли.

Россия
Москва
пожары
дым
Москва-Сити
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Европа лжет»: на Западе раскрыли, как союзники подставили Украину
Суд предъявил обвинение Аглае Тарасовой
Тарасова попросила суд ограничиться запретом определенных действий
США грозятся взорвать «Силу Сибири – 2»: глупая шутка или мечты Трампа?
Суд отказал задержанной с наркотиками Аглае Тарасовой в одной просьбе
Стало известно, почему войска КНДР все еще находятся на территории России
Экономист назвал преимущества безвиза с Китаем
В Вологодской области раскрыли статистику сделанных абортов
Тарасова нашла оправдание для перевозки наркотиков
Автоэксперт оценил идею ввести плату за интенсивное пользование машинами
Россиянам рассказали, на что обращать внимание при покупке билетов
В Финляндии раскрыли, что МО страны впервые закупило для обороны
Банк России выпустит памятную монету в честь одного вида спорта
В Таиланде нашли труп в чемодане. Что известно, опасно ли там отдыхать
Маска хотят вознаградить рекордной премией при выполнении ряда условий
У сбившего людей в Берлине водителя нашли «запрещенку»
В Госдуме предложили поддержать многодетных в одном вопросе
Ученые нашли шестую «зону долгожителей» в мире
Подросток попался на подготовке к теракту во Франции
Появилось жуткое видео полного разрушения высотки в Газе после удара ЦАХАЛ
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.