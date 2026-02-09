Появились кадры с места столкновения автобуса и грузовика в Москве

Последствия ДТП с участием автобуса и грузовика на Ленинском проспекте

Появились кадры с места столкновения автобуса и грузовика в Москве

В Сети появились кадры с места столкновения рейсового автобуса и грузовика в районе Якиманка в Москве, пишет 360.ru. ДТП произошло на Ленинском проспекте недалеко от дома № 13.

Согласно предварительным данным, травмы получили восемь пассажиров общественного транспорта. Состояние водителя грузовика еще уточняется. На видео с места аварии видно, что кабина большегруза Volvo значительно повредилась.

Ранее в «Мосгортрансе» сообщили, что виновником аварии с участием автобуса и грузовика в Москве стал водитель большегруза. По информации предприятия, мужчина не уступил дорогу общественному транспорту.

До этого пассажирка микроавтобуса погибла в результате ДТП при столкновении с ограждением в Ростовской области. Женщина выпала из салона автомобиля и скончалась на месте происшествия.