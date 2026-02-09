Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 12:30

Появились кадры с места столкновения автобуса и грузовика в Москве

Последствия ДТП с участием автобуса и грузовика на Ленинском проспекте Последствия ДТП с участием автобуса и грузовика на Ленинском проспекте Фото: АГН «Москва»
Читайте нас в Дзен

В Сети появились кадры с места столкновения рейсового автобуса и грузовика в районе Якиманка в Москве, пишет 360.ru. ДТП произошло на Ленинском проспекте недалеко от дома № 13.

Согласно предварительным данным, травмы получили восемь пассажиров общественного транспорта. Состояние водителя грузовика еще уточняется. На видео с места аварии видно, что кабина большегруза Volvo значительно повредилась.

Ранее в «Мосгортрансе» сообщили, что виновником аварии с участием автобуса и грузовика в Москве стал водитель большегруза. По информации предприятия, мужчина не уступил дорогу общественному транспорту.

До этого пассажирка микроавтобуса погибла в результате ДТП при столкновении с ограждением в Ростовской области. Женщина выпала из салона автомобиля и скончалась на месте происшествия.

аварии
ДТП
Москва
автобусы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Искандеры» уничтожили важную цель под Киевом: удары по Украине 9 февраля
В Петербурге местная жительница зарезала мужа ножом
Юрист напомнил, в каких случаях дачникам грозит штраф за склад на участке
В Минобороны России назвали потери ВСУ за сутки
Школьник получил перелом после удара в спину
Заседание по делу блогера Лерчек неожиданно перенесли
Маркетплейсы ответили на призывы приравнять их к супермаркетам
Житель Саратова украл велосипед у курьера
Магнитные бури сегодня, 9 февраля: что завтра, мигрени, скачки давления
Онищенко оценил необходимость повторной вакцинации от гриппа
Американист оценил перспективу нормализации отношений России и США
«Решил срезать»: Панжинский осудил французского лыжника за нарушение правил
В Кремле объяснили, что такое «дух Анкориджа»
Песков заявил об отсутствии ясности по активам для фонда Совета мира
«Москва такая многоликая»: Путин примет с докладом Собянина
«Удушающие приемы со стороны США»: Песков подтвердил попытки помочь Кубе
В Кремле высказались об участии России в Совете мира
Песков назвал критической ситуацию с топливом на Кубе
Назван город, освобождение которого может остановить обстрелы Белгорода
Песков рассказал о договоренностях Путина и Трампа на Аляске
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.