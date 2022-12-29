Появились кадры драки 15 посетителей ночного клуба с охранниками в Москве 15 посетителей ночного клуба в Москве устроили драку с охранниками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве у ночного клуба Loft Hall 15 посетителей заведения подрались с сотрудниками охраны, сообщает телеканал РЕН ТВ. В Сети появились кадры с места происшествия. Как утверждают авторы публикации, конфликт начался в здании клуба, а после перетек на улицу. Менее чем за минуту участники принялись разнимать друг друга.

Инцидент произошел недалеко от станции метро «Автозаводская» на юге Москвы. По данным РЕН ТВ, во время произошедшего в клубе находились около 40 сотрудников компании «Альянс Телекоммуникейшнс».

Ранее в Сети было опубликовано видео массовой драки мигрантов на Дубининской улице в центре Москвы. На кадрах видно, как группа приезжих выходит из трамвая и набрасывается с кулаками на мигрантов, находящихся на тротуаре. Спустя какое-то время все участники потасовки разбегаются.

До этого в столичной Коммунарке из-за бытового конфликта произошла массовая драка с применением деревянных палок. Всего в потасовке участвовало не менее 10 человек. Как сообщил один из очевидцев произошедшего, конфликтующие также использовали ножи и чуть не зарезали его. По его словам, участники драки «не понимали, кого бить, кого не бить», и нападали толпой.