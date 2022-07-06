Посольство Великобритании в Москве официально «переехало» на площадь ЛНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посольство Великобритании в Москве получило новый адрес в связи с переименованием безымянной территории вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Теперь посольство Великобритании расположено по адресу: площадь Луганской Народной Республики, владение 1.

Информация о присвоении нового адреса посольству Великобритании внесена в Адресный реестр города и Федеральную информационную адресную систему, осуществлена привязка адресных контуров, — сообщил руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о переименовании территории около посольства Великобритании в столице в площадь Луганской Народной Республики. Решение о месторасположении площади ЛНР принимали пользователи портала «Активный гражданин». 109 603 человека проголосовали за различные варианты, в числе которых были Смоленская набережная, территория между посольствами Литвы и Бельгии и безымянный объект вдоль улицы Академика Пилюгина вблизи консульства Германии.