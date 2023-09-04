Полиция задержала узбекистанца, вломившегося в квартиру актрисы Рутберг

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юлия Рутберг

Сотрудники полиции задержали 36-летнего гражданина Узбекистана, вломившегося в московскую квартиру народной артистки РФ Юлии Рутберг, сообщил Telegram-канал «112». По данным правоохранительных органов, мужчина сломал замок и забрал почти 2,5 млн рублей. Его личность установили благодаря камерам видеонаблюдения.

Злоумышленник вломился в квартиру актрисы, пока она была на гастролях. По данным канала, полицейские разыскивают домоработницу. Они считают, что она могла стать соучастницей преступления. По факту кражи и взлома возбуждено уголовное дело.

О происшествии стало известно днем ранее, 3 сентября. По данным Telegram-канала Baza, квартира Рутберг находится на Смоленской-Сенной площади. Канал уточнил, что вор также забрал из квартиры актрисы €7 тысяч.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что неизвестные злоумышленники обокрали президента академии футбольного клуба «Спартак» Сергея Родионова. Они вломились в машину к тренеру и забрали из нее руль.

По данным канала, Родионов припарковал авто после работы под окнами дома на Верхней Красносельской улице. Наутро он обнаружил, что заднее стекло машины разбито. Также воры испортили мультимедийную панель, которую оставили на сиденье.