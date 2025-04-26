Погода в Москве в субботу, 26 апреля: город завалит снегом по колено?

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Синоптики озвучили прогноз погоды в российской столице на сегодня. Какая погода будет в Москве в субботу, 26 апреля, действительно ли город завалит снегом по колено?

Какая погода в Москве в субботу, 26 апреля

В субботу, 26 апреля, в Москве будет много облаков, ожидается порывистый ветер, местами кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Жители региона по-настоящему ощутят начало похолодания — температура будет ниже вчерашней больше чем на 10 градусов, а из-за ветра покажется, что температура еще на 2–3 градуса ниже. В Москве без существенных осадков. Температура воздуха плюс 6–8, по области плюс 4–9. Ветер северо-западный, 5–10 м/с, с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 747 мм рт. ст., что около нормы», — написал Леус в своем Telegram-канале.

Его коллега Евгений Тишковец сообщил, что в субботу, 26 апреля, в тылу циклона ощутимо похолодает. Утром в столице температура воздуха составит плюс 1–4, в области 0 — плюс 5, днем в Москве — плюс 6–9, в Подмосковье — не выше плюс 5–10.

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«В дневные часы небо столицы будет хмуриться. Местами не исключены слабые осадки: дождь, возможно с мокрым снегом. Ветер северо-западных румбов, 5–10 м/с, в порывах до 13 м/с», — рассказал Тишковец.

По данным сервиса «Яндекс Погода», температура в столице сегодня, 26 апреля, составит плюс 2–6 градусов, в течение суток ожидается переменная облачность. При этом большого количества осадков в виде снега по колено не предвидится.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода будет в Москве на следующей неделе

Михаил Леус рассказал, что в ночь на 28 апреля в столичном регионе возможны заморозки, в небе могут закружить «белые мухи» мокрого снега.

«Днем в первый день недели погода начнет постепенно исправляться — вероятность осадков будет небольшой, а температура уверенно превысит отметку в плюс 10 градусов. До плюс 12–14 градусов, но с небольшими дождями ожидается во вторник, около плюс 15 градусов, что соответствует норме последних дней апреля, ожидается в среду», — сказал синоптик.

По данным метеорологических сервисов, 28–30 апреля в столице будет похолодание на фоне аномально теплого апреля. Днем температуры зафиксируются на отметке плюс 12–14 градусов, ночью — плюс 2–4. Возможны кратковременные дожди, порывистый ветер северо-западного направления до 7 м/с.

Погодные условия начнут стабилизироваться в начале мая. В среду ожидается до плюс 16–18 градусов днем, ночью — до плюс 6–8 градусов. 2 мая воздух в дневное время прогреется до плюс 19 градусов, а ночью похолодает до плюс 3 градусов, возможен слабый дождь.

В выходные, 3–4 мая, ожидается ясная погода. Ночью температура составит плюс 2–4 градуса, днем столбики термометров поднимутся до плюс 13–15 градусов.

При этом за неделю выпадет 8–10 мм дождя, что соответствует 22% месячной нормы. Водителям стоит быть осторожными 28 и 29 апреля из-за мокрой дороги.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода в Санкт-Петербурге в субботу, 26 апреля

Сегодня, 26 апреля, Санкт-Петербург остается под влиянием западной периферии циклонического вихря, вместе с ветрами северных румбов к городу подступают холодные воздушные массы и очаги осадков в смешанной фазе, сообщил Михаил Леус.

«Температура воздуха плюс 5–7 градусов, в Ленинградской области плюс 2–7. Ветер северо-западный, 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы», — отметил синоптик.

По данным «Яндекс Погоды», в субботу, 26 апреля, температура воздуха в городе на Неве составит 0 — плюс 4 градуса, днем и вечером ожидается дождь.

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