Подросток из Москвы признался в убийстве 11-летнего друга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет России раскрыл подробности убийства 11-летнего мальчика, тело которого было найдено на Каширском шоссе в парковой зоне Москвы. В преступлении сознался 13-летний друг погибшего, говорится в Telegram-канале СК. В ходе обысков в квартире подозреваемого была обнаружена застиранная одежда с пятнами крови.

Следователями столичного СК раскрыто убийство подростка на юге Москвы. Установлена причастность к совершению преступления его знакомого 2010 года рождения. В ходе проведения следственных действий подросток дал признательные показания, — говорится в сообщении.

Об убийстве ребенка стало известно 19 июля. Согласно записям с камер видеонаблюдения, дети вместе ушли гулять в парк, однако вышел оттуда только один подросток. Тело погибшего ребенка было найдено в колодце. В настоящее время сотрудники следственных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Уссурийске воспитанник спецшколы ранил в живот другого подростка, после чего сбежал из учреждения. СК возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».