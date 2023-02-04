SHOT: 16-летний студент устроил заказной поджог на МЦД

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские центральные диаметры

В Москве задержали 16-летнего первокурсника колледжа «Западный комплекс непрерывного образования» за поджог трансформаторного шкафа на МЦД, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, инцидент произошел в ночь со 2 на 3 февраля на станции Рабочий Поселок в Кунцево, недалеко от дома подозреваемого. В результате происшествия никто не пострадал, движение поездов нарушено не было.

Студент признался, что за «работу» ему заплатил неизвестный пользователь Сети. По словам первокурсника, для заказчика было важно, чтобы диверсию он совершил именно в Москве. Задержанный учится по специальности, благодаря которой хорошо разбирается в технике. Против него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее сотрудники ФСБ задержали троих подростков, которые повредили железнодорожные пути в Московской области. В региональном управлении ведомства сообщили, что восьмиклассники сделали это по заданию кураторов из мессенджера Telegram.

До этого в Красноярском крае полицейские задержали пятерых подозреваемых в поджогах на железной дороге. Злоумышленниками оказались мужчины в возрасте от 17 до 22 лет. Им грозит до 20 лет лишения свободы за диверсию, совершенную организованной группой.