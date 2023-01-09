Под Красноярском задержали подозреваемых в диверсиях на железной дороге SHOT: в Красноярском крае задержали пятерых подозреваемых в диверсиях на железной дороге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Красноярском крае полицейские задержали пятерых подозреваемых в поджогах на железной дороге, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, задержанными оказались мужчины в возрасте от 17 до 22 лет. Им грозит до 20 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия, совершенная организованной группой).

По данным SHOT, подозреваемые могли поджигать релейные шкафы на железнодорожных перегонах, чтобы сбить движение поездов. Так, повреждения в автоматике неоднократно фиксировались с 26 декабря по 4 января. Троим подозреваемым уже избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сотрудники УФСБ задержали на железнодорожной станции в Челябинской области троих диверсантов. По данным правоохранительных органов, преступники были взяты с поличным: у них изъяли канистру с бензином, газовый баллон, горелку и другие предметы. Возбуждено уголовное дело по статье 281 УК РФ (покушение на диверсию).

До этого в ЦОС ФСБ рассказали, что сотрудники спецслужб ликвидировали в Кабардино-Балкарии двух мужчин, готовивших теракты в городе Чегеме. Представители ФСБ заявили, что граждане работали по заданию спецслужб Украины. Преступники оказали вооруженное сопротивление, в связи с чем и были убиты.