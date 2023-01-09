В Красноярском крае полицейские задержали пятерых подозреваемых в поджогах на железной дороге, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, задержанными оказались мужчины в возрасте от 17 до 22 лет. Им грозит до 20 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия, совершенная организованной группой).
По данным SHOT, подозреваемые могли поджигать релейные шкафы на железнодорожных перегонах, чтобы сбить движение поездов. Так, повреждения в автоматике неоднократно фиксировались с 26 декабря по 4 января. Троим подозреваемым уже избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сотрудники УФСБ задержали на железнодорожной станции в Челябинской области троих диверсантов. По данным правоохранительных органов, преступники были взяты с поличным: у них изъяли канистру с бензином, газовый баллон, горелку и другие предметы. Возбуждено уголовное дело по статье 281 УК РФ (покушение на диверсию).
До этого в ЦОС ФСБ рассказали, что сотрудники спецслужб ликвидировали в Кабардино-Балкарии двух мужчин, готовивших теракты в городе Чегеме. Представители ФСБ заявили, что граждане работали по заданию спецслужб Украины. Преступники оказали вооруженное сопротивление, в связи с чем и были убиты.