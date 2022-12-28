ФСБ ликвидировала в Кабардино-Балкарии двух мужчин, готовивших теракт

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Сотрудник ФСБ РФ у автомобиля боевиков

Сотрудники Федеральной службы безопасности ликвидировали в Кабардино-Балкарии двух мужчин, готовивших теракты в городе Чегем, сообщает ТАСС со ссылкой Центр общественных связей ведомства. Представители ФСБ заявили, что граждане готовили теракты по заданию спецслужб Украины. Преступники оказали вооруженное сопротивление, в связи с чем и были убиты.

В рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту) пресечена деятельность двух ранее судимых граждан России, осуществлявших по заданию украинских спецслужб подготовку террористического акта в городе Чегеме. <...> 26 декабря при задержании в пригороде Нальчика указанные лица оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем нейтрализованы, — рассказал собеседник агентства.

В ФСБ уточнили, что на месте задержания были изъяты самодельная бомба, автомат, пистолет. В дальнейшем ликвидированные мужчины планировали выехать на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ, добавили в ведомстве.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отделении полиции в Пятигорске. Преступление готовили сторонники организации «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Как рассказали в ведомстве, в группу входили граждане республик из Центральной Азии. По данным ФСБ, они планировали совершение диверсионно-террористической акции по указанию зарубежных кураторов.