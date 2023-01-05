ФСБ пресекла диверсию на железной дороге в Челябинской области

Фото: ЦОС ФСБ РФ

Сотрудники УФСБ задержали на железнодорожной станции в Челябинской области троих диверсантов, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По данным собеседника агентства, преступники были взяты с поличным: у диверсантов изъяли канистру с бензином, газовый баллон, горелку и другие предметы. Возбуждено уголовное дело по статье 281 УК РФ (покушение на диверсию).

Сотрудники УФСБ задержали с поличным трех мужчин при попытке вывода из строя тяговой подстанции одной из железнодорожных станций Южно-Уральской железной дороги. На месте преступления были изъяты канистра с бензином, газовый баллон, горелка и другие предметы, — сообщили в правоохранительных органах.

Ранее в ЦОС ФСБ рассказали, что сотрудники спецслужб ликвидировали в Кабардино-Балкарии двух мужчин, готовивших теракты в городе Чегем. Представители ФСБ заявили, что граждане работали по заданию спецслужб Украины. Преступники оказали вооруженное сопротивление, в связи с чем и были убиты.

До этого сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отделении полиции в Пятигорске. Преступление готовили сторонники организации «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Как рассказали в ведомстве, в группу входили граждане республик из Центральной Азии. По данным ФСБ, они планировали совершение диверсионно-террористической акции по указанию зарубежных кураторов.