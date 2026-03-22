По делу о разбое на Строгинском бульваре в Москве задержаны два курьера

В Подмосковье задержаны двое подозреваемых в соучастии в разбойном нападении и убийстве на Строгинском бульваре в столице, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) России. В ведомстве уточнили, что ими оказались молодые люди 2005 и 2007 годов рождения.

Следователи установили, что по поручению организаторов они выполняли функции «курьеров». Согласно этим распоряжениям, они передали часть имущества, похищенного в квартире на Строгинском бульваре, иным соучастникам.

17 марта задержали 22-летнюю москвичку. По версии следствия, она купила болгарку и принесла ее в квартиру на Строгинском бульваре. Также девушка собрала и передала сообщникам выброшенные через окно деньги и украшения.

Тем временем задержанный накануне третий фигурант дела об убийстве предпринимательницы на Строгинском бульваре рассказал на допросе о своем участии в схеме мошенников. Он действовал по указанию куратора, который срочно дал задание и описал внешность девушки. Затем он отнес средства на детскую площадку в том же дворе и передал их следующему курьеру.