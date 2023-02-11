Опубликовано видео стаканного боя в московском баре Массовая драка между посетителями бара в Северном Бутово попала на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском районе Северное Бутово между посетителями бара произошла массовая драка, где в ходе потасовки одному из гостей досталось пивной кружкой по голове, сообщил Telegram-канал «112». Развитие конфликта показали на видео с камер. На кадрах видно, что мужчины перешли к рукоприкладству после словесной перепалки, которая возникла, когда один из зачинщиков драки собирался на выход, но сказал что-то, что разозлило другого гостя. В конфликт тут же включились их приятели.

Инцидент произошел в баре «Хмель и солод» незадолго до полуночи. Тогда в полицию поступил звонок от молодого человека, сообщившего, что неизвестный зарядил ему в глаз пивным стаканом «на почве личных неприязненных отношений». Сообщается, что лицо пострадавшего настолько опухло, что ему пришлось обратиться в больницу.

При этом на записи видно, что мужчина первым нанес удар оппоненту, с которым возникла ссора. После этого другой мужчина, стоящий рядом, с размаху ударил его пивным стаканом по лицу. Удар был такой силы, что тот не устоял на ногах. А «находчивый» боец вдобавок кинул в него стакан и ударил ногой. После этого женщина за стойкой попросила всю недружную компанию на выход.

Ранее в Подмосковье произошла драка в кафе «Вжарим», которая обернулась стрельбой прямо на танцполе. Поначалу гости мирно танцевали, но в какой-то момент мужчины начали выяснять отношения.