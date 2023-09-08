Первоклассник повторно сдал тест на наркотики после необычного угощения Baza: тест на наркотики показал отсутствие незаконных веществ в крови ребенка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Повторный тест на наркотики первоклассника из Подмосковья, которого, как сообщалось, угостили печеньем с метамфетамином, показал отсутствие запрещенных веществ в его организме, пишет Baza. В отделе по делам несовершеннолетних заинтересовались этим событием, сотрудники учреждения органов опрашивают родителей отравившегося мальчика.

По информации Baza, в первый раз мальчик сдавал тест на запрещенные препараты в частной клинике, и тест показал положительные результаты, так как в крови ребенка присутствовал метамфетамин. Потом мальчика отвели в государственную клинику на повторный тест, однако там сообщили, что мальчик «чист», и заявили матери ребенка, что нужно было идти к ним сразу, поскольку через несколько дней анализы уже ничего не покажут.

Инцидент произошел 4 сентября. Мать мальчика рассказывала, что по дороге из школы первоклассник стал странно себя вести. Он встал на рельсы и начал рассказывать про вымышленного друга и вел себя необычно. По возвращении домой самочувствия мальчика резко ухудшилось.

На интересующие родителей вопросы школьник рассказал, что в тот день незнакомые ему старшеклассницы насильно накормили его каким-то печеньем.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.