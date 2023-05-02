Пассажир московского метро спрыгнул на рельсы и устроил перекур в тоннеле В Москве арестовали пассажира метро, который спрыгнул на рельсы и покурил в тоннеле

Фото: Главное управление МВД России по г. Москве

В метро Москвы пассажир спрыгнул на рельсы и попытался покурить в тоннеле, сообщает пресс-служба столичного управления МВД. Мужчину задержали полицейские после срабатывания сигнальной системы. Нарушителя арестовали на семь суток.

Инцидент произошел ночью на станции метро «ВДНХ» Калужско-Рижской линии метро. Пассажир спустился с платформы на рельсы, а после проник в служебную зону, где его и поймали.

После срабатывания сигнального устройства, контролирующего проникновение человека в тоннель, нарушитель незамедлительно был задержан <...> и доставлен в отдел полиции для разбирательства. Им оказался 31-летний уроженец Пермского края. Выяснилось, что мотивом его опасных действий стало желание выкурить сигарету, — говорится в сообщении МВД.

В начале марта на одной из станций Кольцевой линии Московского метрополитена произошло падение человека на пути. Из-за этого движение поездов в подземке было ограничено. В дептрансе подчеркнули, что составы временно перестали ходить по часовой стрелке.

Также сообщалось, что на станции «Октябрьское Поле» Московского метрополитена погиб человек. Мужчина попал под поезд. Еще один инцидент произошел утром на станции «Ботанический сад». Там пассажир тоже попал под поезд, в итоге он получил травму головы и лишился левого голеностопа.