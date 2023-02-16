Отчисление почти 900 аспирантов из МФЮА обернулось скандалом Baza: в МФЮА разом отчислили 890 аспирантов за неуплату

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

890 аспирантов Московского финансово-юридического института были отчислены одним приказом за неуплату за обучение, сообщает Telegram-канал Baza. Они убеждены, что отчисление было несправедливым. Из списка учащихся были вычеркнуты аспиранты юрфака, факультета психологии, а также юристы и госслужащие. В московском вузе подтвердили массовое отчисление из-за нарушения договора и сообщили об увольнении методиста, который мог дезинформировать учащихся о том, что они могут оплатить семестр позже. В пресс-службе вуза заявили, что число отчисленных завышено, при этом в институте отказались называть точную цифру.

По информации Baza, в договорах со студентами есть пункт об оплате за обучение до 1 февраля. Однако отчисленные заявили, что накануне в общем чате методист просила их оплатить семестр до 1 апреля, а руководство МФЮА не предупреждало о расторжении договора.

Отмечается, что были исключены в основном те аспиранты, кто поступил во втором потоке в октябре — после начала частичной мобилизации, сообщает Baza. По данным канала, около 100 аспирантов 14 февраля поехали встречаться с ректором для выяснения ситуации, однако тот от общения отказался.

Ранее глава польского МИД Збигнев Рау сообщил об увольнении из ведомства всех выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО) в рамках декоммунизации. По словам министра, МГИМО был «частью великого проекта советского империализма» и «инвестицией в функционирование российского империализма».