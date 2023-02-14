МИД Польши оставил без работы выпускников российского вуза Из МИД Польши уволили всех выпускников МГИМО

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

МИД Польши

Всех выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО) уволили из Министерства иностранных дел Польши в рамках декоммунизации, заявил глава ведомства Збигнев Рау в интервью изданию Gazeta Polska Codziennie. По словам министра, МГИМО был «частью великого проекта советского империализма» и «инвестицией в функционирование российского империализма».

Нам удалось закрыть очень важный процесс, который является частью широко понимаемой декоммунизации, — заявил Рау.

Министр уточнил, что выпускников МГИМО уже два месяца нет среди сотрудников МИД Польши. Сколько именно человек пришлось уволить, он не сообщил.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия может одержать победу в конфликте с Украиной, если Запад срочно не направит Киеву военную технику, и отметил, что самую большую помощь Украине оказывают США. Интервьюер напомнила, что, по результатам опросов, 45% республиканцев-конгрессменов согласны на территориальные уступки России для завершения конфликта. Дуда ответил, что эти вопросы могут решать только украинцы, а США остаются демократическим государством, в котором звучат разные голоса. Вместе с тем он выразил уверенность, что «честные люди в Вашингтоне примут ответственные решения».