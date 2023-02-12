Лидер Польши допустил победу России над Украиной Дуда: Россия может победить, если Украина срочно не получит западное оружие

Фото: Radek Pietruszka/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Анджей Дуда

Россия может одержать победу в конфликте с Украиной, если Запад срочно не направит Киеву военную технику, заявил в интервью французской газете Le Figaro президент Польши Анджей Дуда. По его мнению, украинские войска потерпят поражение, если в ближайшие недели им не поставят оружие. Дуда отметил, что самую большую помощь Украине оказывают США. При этом он отверг возможность урегулировать кризис путем территориальных уступок перед Россией.

[Россия может победить], если Украине очень срочно не направят военную помощь. У них нет современной военной инфраструктуры, но есть люди! Если в ближайшие недели мы не отправим на Украину военную технику, [президент РФ Владимир] Путин может победить, — сказал Дуда.

Интервьюер в разговоре с президентом Польши напомнила, что, по результатам опросов, 45% республиканцев-конгрессменов согласны на территориальные уступки России для завершения конфликта. Дуда заявил, что «эти вопросы могут решать только украинцы», а США «остаются демократическим государством, в котором звучат разные голоса». Вместе с тем он выразил уверенность, что «честные люди в Вашингтоне примут ответственные решения».

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что вопрос поставки боевых самолетов Киеву сейчас не стоит на повестке дня. По ее словам, в первую очередь необходимо сосредоточиться на реализации решений, которые уже приняты. Бербок при этом призвала к осторожности в дискуссиях о поставках оружия Украине. Она подчеркнула, что «это не игрушки», а тяжелая военная техника.