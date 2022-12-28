«Осторожно, новости»: аналитик «Сбера» обвинила коллег в изнасиловании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Старший аналитик ПАО «Сбербанк» обвинила коллег в изнасиловании, которое произошло на корпоративе 22 декабря, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По информации канала, 26-летняя девушка выпила алкоголь и не помнит, кто именно над ней надругался.

Telegram-канал пишет, что полиция проводит проверку по факту заявления сотрудницы «Сбера».

Ранее Baza сообщала, что 21-летний сержант полиции и его 20-летний друг избили и изнасиловали черенком от швабры жительницу Москвы. После этого, по данным издания, мужчины взяли парогенератор и по очереди пытали свою жертву. По информации Telegram-канала, причиной нападения стала ссора. После произошедшего девушка впала в кому.

Накануне издание МК написало, что пострадавшая пришла в сознание, однако она по-прежнему в реанимации под наблюдением врачей.