Останкинскую телебашню проверяют после сообщения об угрозе взрыва

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Останкинскую телебашню в Москве проверяют после сообщения с угрозой взрыва, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. Эвакуация из башни не проводится, на месте работают специалисты.

Поступило анонимное сообщение о «минировании» Останкинской башни. Для проверки выехали специалисты, — говорится в сообщении.

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