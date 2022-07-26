Оскорблявший армию в магазине житель Нижневартовска получил 15 суток ареста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уроженца Дагестана Артура Ильясханова, который оскорбил продавцов магазина в Нижневартовске, отправили под арест на 15 суток, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. По его данным, в словах мужчины прокурор усмотрел состав административного правонарушения.

Ему дали 15 суток за возбуждение ненависти или вражды, а также унижение человеческого достоинства, — сообщил источник.

До этого мужчину признали виновным в мелком хулиганстве, дискредитации ВС РФ и оштрафовали на 32 тысячи рублей. Он также принес извинения за инцидент, заявив, что ситуация сложилась «по пьяни», а сам он является патриотом России.

Ранее стало известно, что против мужчины было возбуждено административное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ и мелком хулиганстве. Судя по записям с камер видеонаблюдения, он не нашел денег на пару бутылок пива и разбил их прямо в магазине. Когда продавцы попросили его убрать за собой, он заявил, что «чеченец никогда не будет стирать русскому», начал угрожать продавцам «связями чеченцев» и утверждал, что «не боится никого, кроме своего отца и жизни после смерти». Также он высказал претензии продавцу, снимавшему конфликт, и предложил ему «отправиться служить», а не сидеть, «как женщина», в магазине.