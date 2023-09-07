Опубликовано видео наезда авто на ребенка, перебегавшего по «зебре» В Москве таксист сбил ребенка на пешеходном переходе

Фото: moscowproc

В Москве автомобиль службы такси наехал на мальчика, перебегавшего по пешеходному переходу на Нижегородской улице, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. По предварительным данным, водитель проехал на запрещающий сигнал светофора. Ребенка госпитализировали.

На ул. Нижегородской водитель автомобиля такси сбил ребенка. Малолетний мальчик госпитализирован. По предварительной информации, водитель проехал на запрещающий сигнал светофора, расположенного на регулируемом пешеходном переходе, — говорится в сообщении ведомства.

Дептранс уточняет, что ребенок передвигался на самокате, не спешившись при выходе на проезжую часть.

7 сентября на юге Москвы мотоциклист сбил на нерегулируемом пешеходном переходе мать с ребенком. На видеозаписи, опубликованной департаментом транспорта, видно, что обзор дороги для мотоциклиста был ограничен из-за двигающегося впереди автобуса, но он не сбросил скорость. Водитель мотоцикла попытался экстренно затормозить, но сам упал на асфальт, а транспортное средство, двигаясь по инерции, сшибло женщину с ребенком.