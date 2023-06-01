Опубликовано видео лобовой встречи легковушки с «Камазом» в Москве

Фото: moscowproc/t.me

Прокуратура Москвы опубликовала в Telegram-канале видеозапись с камер внешнего наблюдения с моментом ДТП на улице Лазарева в столице. На кадрах видно, как легковой автомобиль на полной скорости въезжает в кабину сворачивающего вправо «Камаза». Известно, что от столкновения пострадали оба водителя. Предположительно, виновником является водитель грузовика, который не уступил дорогу.

На ул. Лазарева произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. По предварительной информации, водитель автомобиля «Камаз» при повороте не уступил дорогу автомобилю «Мерседес». В результате дорожной аварии пострадали оба водителя, — сообщает столичная прокуратура.

Госавтоинспекция Москвы уточняет, что водителя легкового автомобиля спасателям пришлось доставать из поврежденного авто с помощью специнструмента. С травмами различной степени тяжести он доставлен в медучреждение. Водителю грузовика медицинскую помощь оказали на месте.

Ранее в Казани «ГАЗель» в результате ДТП влетела на трамвайную остановку. Два человека пострадали, один мужчина погиб.