Опубликовано фото сбитого в Новой Москве беспилотника

Фото: Robert Biedermann/CHROMORANGE/Global Look Press

В Сети появились фото сбитого в Новой Москве беспилотника. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом SHOT, можно увидеть несколько обломков, железные прутья и провода, оставшиеся от БПЛА после удара по нему системой противовоздушной обороны.

По информации канала, обломки обнаружили жители Валуево и Верховья.

Жители Новой Москвы ранее рассказали, что услышали рано утром 4 июля несколько хлопков. Они отметили, что, выглянув на улицу, заметили в небе серое облако.

4 июля недалеко от Новой Москвы были сбиты несколько беспилотников. Еще один БПЛА уничтожили средствами радиоэлектронной борьбы в небе над Калужской областью.

Позднее мэр столицы Сергей Собянин подтвердил атаку беспилотников на Москву. Он сообщил, что силы противовоздушной обороны успешно отразили удар беспилотников в Московской области и Новой Москве. Градоначальник отметил, что в результате атак жертв и пострадавших нет.

В Минобороны сообщили, что была отражена атака пяти беспилотников. По информации ведомства, четыре украинских БПЛА уничтожили средствами противовоздушной обороны, еще один дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в Одинцовском районе.