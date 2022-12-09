Около ТЦ «Мега Химки» зафиксировали повышенную концентрацию фенола Минэкологии Подмосковья: около ТЦ «Мега Химки» зафиксирована повышенная концентрация фенола

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты зафиксировали повышенную концентрацию взрывоопасного вещества фенола и запах гари в воздухе около горящего строительного гипермаркета OBI в ТЦ «Мега Химки», передает ТАСС со ссылкой на Минэкологии и природопользования Московской области. По данным с датчиков контроля содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, расположенных в городском округе Химки, концентрация загрязняющих веществ менее 0,2 ПДКмр.

По состоянию на 08:55 09.12.22 в воздухе присутствуют остатки продуктов горения и характерный запах. Сотрудниками ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» проводятся исследования качества атмосферного воздуха в зоне влияния последствий возгорания. По результатам измерений, проведенных в селитебной зоне: в 140 м от сгоревшего магазина по адресу г. Химки, Машкинское шоссе (08:35 — 08:55), зафиксирована повышенная концентрация фенола 0,3 ПДКмр. Концентрации остальных загрязняющих веществ менее 0,2 ПДКмр; превышений ПДК нет, — сообщили в ведомстве.

Пожар начался в магазине OBI в ТЦ «Мега Химки» около шести утра. В тушении были задействованы 70 человек и 20 единиц техники. На данный момент пожар локализован.

В результате ЧП погиб один человек — охранник ТЦ. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Согласно основной версии, пожар мог возникнуть в результате проводимых сварочных работ в пристройке к зданию. Ранее источник в экстренных службах предположил, что пожар возник в результате поджога.