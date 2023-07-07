Обвиняемого в диверсии украинского пилота этапировали в Москву Украинского летчика Александра Морозова перевели в СИЗО «Лефортово»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украинского пилота Александра Морозова, обвиняемого в незаконном пересечении государственной границы России и диверсии, этапировали в Москву, передает ТАСС. Он помещен в СИЗО «Лефортово». Его делом теперь тоже занимаются в столице.

Александр Морозов, которому вменяется незаконное пересечение госграницы РФ, незаконное перемещение через госграницу огнестрельного оружия и боеприпасов, а также диверсия, этапирован в СИЗО «Лефортово» для проведения следственных действий. Его дело также передано в Москву, — рассказал агентству источник в правоохранительных органах.

В Лефортовском суде столицы добавили, что Морозову по ходатайству следствия продлен срок ареста.

Легкомоторный самолет Морозова потерпел крушение в Брянской области в начале апреля. Пилота задержали пограничники. При этом у него был обнаружен автомат с боеприпасами.

По словам Морозова, он не знал, что летит в РФ. Пилот утверждал, что следовал по маршруту за ведущим бортом, тоже гражданском, на малых высотах. Летчик отметил, что самолет упал из-за проблем с винтом. Он добавил, что не выполнял военную задачу и должен был лишь фотографировать местность.