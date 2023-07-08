Стало известно состояние женщины, попавшей под удар молнии в Коломне Глава Коломны: пострадавшая от удара молнии женщина продолжит лечение ожога стоп дома

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пострадавшая 7 июля от удара молнии жительница подмосковной Коломны продолжит лечение на дому, ее состояние удовлетворительное, сообщил в своем Telegram-канале глава городского округа Александр Гречищев. Разряд ударил в самокат поодаль от женщины. Позже медики диагностировали у пострадавшей ожог ступней.

С ожогами стоп пострадавшая была доставлена в Коломенскую областную больницу. Врачи провели обследования и оказали всю необходимую помощь. Состояние пострадавшей удовлетворительное, поэтому восстановление разрешили продолжить дома, — написал Гречищев.

Он пообещал оказать всю нужную помощь.

Ливень обрушился на Москву и Подмосковье поздним вечером 7 июля. В соцсетях были опубликованы ролики с разрядами молний, бьющими по городским улицам.

В начале июня 26-летняя девушка из Новороссийска погибла от удара молнии во время горного похода в Адыгее. Девушка входила в состав туристической группы в районе Абадзешского перевала. Во время перевала начался ливень с грозой, и девушку поразила молния. Смерть наступила мгновенно.