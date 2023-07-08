Женщина пострадала от удара молнии в Коломне Женщина получила ожоги ступней от удара молнии в Коломне

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Жительница подмосковной Коломны получила ожоги в результате удара молнии5, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области. Ее госпитализировали в Коломенскую ожоговую больницу.

В медучреждении, подведомственном минздраву Московской области, пострадавшей были проведены медицинские исследования и в удовлетворительном состоянии ее выписали на амбулаторное лечение, — заявили в ведомстве.

Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале, после дождя затоплены улицы Гагарина, Октябрьской Революции и Девичье Поле и площадь возле ж/д станции Голутвин. На месте работают 58 человек и 22 единицы техники.

Несколько населенных пунктов остались без электричества — стараемся как можно скорее устранить аварии. Вокзал в Коломне работает в штатном режиме. Дорожные и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы в тех округах, где прошел ливень. Главы также контролируют ситуацию, — добавил Воробьев.

7 июля погода в Москве начнет меняться, столицу настигнут проливные дожди, предупредил ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

Перед этим Шувалов сообщал, что теплая и солнечная погода с минимальными осадками может продержаться в Москве до 9 июля. Также синоптик предупреждал москвичей об аномальной 30-градусной жаре.