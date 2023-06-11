Туристку из Новороссийска убила молния в горах Адыгеи

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26-летняя девушка из Новороссийска погибла от удара молнии во время горного похода в районе Абадзешского перевала в Адыгее, сообщает СУ СК по республике. Следователи устанавливают обстоятельства гибели туристки, опрашиваются очевидцы трагедии.

Согласно информации Следственного комитета, происшествие случилось 10 июня. В составе группы туристов значились 38 человек. В туристическую программу входил однодневный поход по горной местности. Во время мероприятия перевала начался ливень с грозой и в районе Абадзешского девушку поразила молния. Смерть наступила мгновенно.

Ранее сообщалось, что на острове Пхукет в Таиланде обнаружено тело российского туриста, пропавшего в море после падения со скалы. Мужчину опознали его друзья. 32-летний россиянин считался пропавшим без вести с 12 мая. В тот день он с тремя друзьями фотографировался на прибрежных камнях на мысе Промтхеп в районе Равай, когда группу лиц смыла в море мощная волна. Мужчина не смог выбраться на берег.

В конце марта по меньшей мере 18 человек погибли в результате затопления туристического катера в индийском штате Керала. По сообщениям местных СМИ, большую часть погибших составляют дети. Подростки отправились покататься на лодке во время каникул. Как сообщалось, всего на катере находились около 30 пассажиров.