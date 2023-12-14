Обезглавленного вандалами коня на горельефе у Кремля восстановят Коню на горельефе «Парад Победы» в Москве восстановят голову

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Коню на горельефе «Парад Победы» в Москве восстановят голову, которую ранее отпилили вандалы, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента культурного наследия. По данным ведомства, специалисты вышли на связь с автором монумента и обсудили дальнейшие вопросы по восстановлению. В данный момент изготавливаются формы утраченных элементов горельефа, которые передадут в литейную мастерскую в Химках.

В самое ближайшее время жители и гости столицы снова смогут увидеть горельеф «Парад Победы» в первозданном виде, — говорится в сообщении.

Об осквернении мемориала стало известно утром 12 декабря. На горельефе изображен маршал Константин Рокоссовский, принимающий участие в Параде Победы в 1945 году. Юрист Илья Русяев ранее сообщил, что вероятность установления личностей и поимка злоумышленников, обезглавивших коня на горельефе «Парад Победы» в Москве, достаточно высока. К поиску преступников привлекли оперативников и криминалистов.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который пытался потушить Вечный огонь на Поклонной горе в Москве. Ему вменяют статью о реабилитации нацизма. По информации следствия, 49-летний житель столицы, будучи в состоянии алкогольного опьянения, из злого умысла осквернил символы воинской славы России и оскорбил память защитников Отечества.