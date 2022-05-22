Мужчина устроил стрельбу в подъезде дома в Подмосковье Мужчина устроил стрельбу в подъезде дома в подмосковном Одинцово

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина открыл стрельбу в подъезде жилого комплекса «Спутник», расположенного в районе Одинцово. Видео, на котором запечатлён инцидент, опубликовал телеканал РЕН ТВ. В данный момент полиция разыскивает преступника.

Местные жители рассказали, что мужчина начал конфликтовать в магазине неподалёку от ЖК «Спутник», находясь в состоянии алкогольного опьянения. Он хамил девушкам на кассе, после чего за них вступился молодой человек, попросив извиниться пьяного дебошира. Однако последний в ответ на просьбу достал пистолет и начал стрелять в заступника.

Уточняется, что 22-летнего парня, заступившегося за девушек, госпитализировали с ранениями плеча и бедра.

В апреле в подмосковном Одинцово пенсионер застрелил спасателя, пока он и полицейские вскрывали дверь в его квартиру. Соседи жаловались на неадекватное поведение мужчины до инцидента. Впоследствии у 83-летнего пенсионера, застрелившего спасателя, изъяли две единицы самодельного оружия, а также 21 охотничий патрон.