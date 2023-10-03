Неизвестные раскрасили дорогу и скамейки у здания МГУ в цвета флага Украины

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Здание МГУ

Возле здания Московского государственного университета в Раменках появились сине-желтые дорога и скамейки, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Очевидцы, узнавшие в расцветке украинский флаг, вызвали полицию.

Правоохранители обнаружили, что символику Украины изобразили на скамейках и на проезжей части у здания физического факультета МГУ. Вероятно, неизвестные разрисовали улицу накануне ночью. К моменту прибытия полиции краска успела высохнуть, смывать ее пришлось сотрудникам университета. Полиция начала проверку по факту произошедшего.

Ранее в скандал с украинским флагом попала народная артистка России Лия Ахеджакова. После театрального представления в Бремене на поклоне женщину заметили с сине-желтым знаменем в руках. Этот момент засняли на видео и распространили в интернете. Актриса поспешила заявить, что флаг ей вместе с букетом вручил «какой-то провокатор». По словам Ахеджаковой, она пыталась найти этого человека, но не смогла.

Тем не менее инцидент попал в поле зрения МВД. Правоохранительные органы инициировали проверку в отношении артистки по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Депутат Госдумы Виталий Милонов предположил, что украинский флаг неслучайно оказался у Ахеджаковой. По мнению политика, актриса понимала, что именно держит в руках, и не отбросила флаг недружественной страны, чтобы не потерять расположение Запада.