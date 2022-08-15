Названа причина отравления жильцов дома на юго-востоке Москвы РИА Новости: концентрация углекислого газа в доме на юго-востоке Москвы превышала норму в 14 раз

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Оперативные службы у дома на юго-востоке Москвы, где жителей эвакуировали из-за утечки неизвестного вещества

Причиной госпитализации нескольких людей в одной из пятиэтажек на юго-востоке Москвы могло стать отравление углекислым газом. Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, концентрация вещества превышала норму в 14 раз.

Предварительно, зафиксировано превышение CO2 в 14 раз, — сказал собеседник агентства.

Накануне вечером из дома № 11 на проспекте 40 лет Октября были эвакуированы около 40 человек. Трое жильцов пятиэтажки обратились за медпомощью, еще двоих женщин госпитализировали с признаками отравления. В столичном департаменте здравоохранения уточнили, что их жизни ничего не угрожает. Известно, что все отравившиеся — члены одной семьи. Ночью «Мосгаз» не подтвердил версию отравления газом семьи. В ведомстве уточнили, что не нашли утечку во время осмотра всех квартир. Тем не менее очевидцы сообщили, что в квартире, где находилась отравившаяся семья, ощущался стойкий запах газа, а прибывшие на место инцидента медики диагностировали у людей судороги, как и у их домашнего питомца.

Ранее в Ступино произошел взрыв в жилом пятиэтажном доме. Причиной инцидента стала утечка газа. В экстренных службах сообщили, что ЧП случилось из-за того, что газовое оборудование было неисправно. В результате взрыва два человека погибли, ещё пять пострадали.