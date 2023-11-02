Наживавшихся на доброте людей аферистов-попрошаек задержали в Москве МВД: в Москве задержана группа аферистов, вымогавших деньги в метро на проезд

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве задержали группу аферистов, которые со слезами на глазах выпрашивали у пассажиров метро деньги на проезд, рассказала представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, злоумышленники действовали сразу на нескольких станциях Кольцевой линии.

Предварительно установлено, что злоумышленники действовали на нескольких станциях Кольцевой линии. Женщины подходили к пассажирам с просьбой одолжить деньги на железнодорожный билет, обещая по прибытии домой вернуть сумму долга переводом на банковскую карту. При этом при себе обманщицы держали багажные сумки, а для убедительности натирали глаза мазью, которая вызывала слезоотделение, — уточнила Волк.

В мошенническую группу входили пять женщин и двое мужчин-кураторов. Последние определяли в каких местах метро можно встать, чтобы не попасть в поле зрения работников метрополитена. В течение одного дня аферисты могли провернуть до 20 мошенничеств. Сердобольные пассажиры переводили на карты злоумышленников от трех до шести тысяч рублей (стоимость билета). Получив деньги, аферисты не выходили на связь и не возвращали деньги.

Волк добавила, что оперативники смогли установить личности подозреваемых и провести у них обыски. Были изъяты телефоны, документы и банковские карты. Сейчас правоохранители пытаются установить всех пострадавших. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в значительном размере.

Ранее в Москве пенсионерка лишилась двух квартир и сбережений из-за действий телефонных мошенников. Аферисты действовали по классической схеме: позвонили пенсионерке и представились сотрудниками правоохранительных органов и банка, сообщили, что кто-то пытается снять деньги с ее счета и для сохранения сбережений нужно положить их на «безопасный счет». В общей сложности женщина перечислила злоумышленникам более 16 млн рублей.