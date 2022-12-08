На западе Москвы водитель врезался в столб и погиб

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Легковая машина Kia врезалась в фонарный столб на западе Москвы, сообщили в дептрансе столицы. В результате ДТП водитель скончался на месте.

Инцидент произошел на улице Нижние Мневники. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что водитель нарушил скоростной режим, а затем не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части.

После аварии движение в районе улицы Нижние Мневники не было затруднено. Сотрудники оперативных служб продолжают выяснять обстоятельства происшествия.

Информации о пострадавших нет.

Ранее на юго-востоке Москвы в районе Люблинской улицы автобус врезался в столб. В результате пострадали 13 человек, включая пятерых детей. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением.

Накануне на севере Москвы произошло ДТП с маршруткой. В результате происшествия пострадали восемь человек.

Два человека ранее пострадали при столкновении электрички и такси в Подмосковье. Авария произошла в ночь на 4 декабря на перегоне Зеленый Бор — Ивантеевка, на нерегулируемом переезде. Электричка следовала по маршруту Москва — Фрязино.