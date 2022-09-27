На западе Москвы появится улица Жириновского Собянин подписал постановление о присвоении имени Жириновского улице на западе Москвы

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о присвоении имени покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского улице на западе Москвы, следует из документа, опубликованного на сайте столичного правительства. Она будет располагаться вдоль территории заказника «Долина реки Сетуни».

Присвоить безымянному объекту улично-дорожной сети, расположенному от Нежинской улицы вдоль границы особо охраняемой природной территории <...> наименование — улица Жириновского, — сказано в постановлении.

Ранее нынешний лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с идеей увековечивания памяти Владимира Жириновского во время встречи главы государства Владимира Путина с руководством думских фракций. Глава государства поддержал его инициативу.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля на 76-м году жизни. Причиной смерти бессменного главы ЛДПР стало заражение «омикрон»-штаммом коронавируса.

В ходе встречи с руководством думских фракций Путин также заявил, что пророчества основателя ЛДПР Владимира Жириновского были основаны на знаниях и понимании ситуации. По словам главы государства, это был выдающийся политический деятель.