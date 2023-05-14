На юге Москвы снесут ТЦ, чтобы построить дом Первый неликвидный ТЦ в Москве снесут, чтобы построить многоквартирный дом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Торговый центр «Южный» на юге Москвы в ближайшем будущем снесут для того, чтобы построить на его месте многоквартирный дом, передают «Известия» со ссылкой на сообщение застройщика ГК «Основа». Этот молл стал одним из более десяти торговых центров, которые оказались выкуплены под снос, поскольку были неликвидными или не работали.

На месте ТЦ планируется построить более 90 тысяч кв. м недвижимости, из которых 50 тысяч — жилье. Также поодаль от многоквартирного дома появятся досугово-развлекательный комплекс, торговые площади и помещения под соцобъекты.

Сейчас на месте планируемой застройки кроме «Южного» находится ТЦ «Глобал Сити». Кроме того, недалеко от соседствующей станции метро «Пражская» находится ТЦ Columbus.