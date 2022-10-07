Мужчина пострадал при взрыве в жилом доме на юге Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В жилом доме на Чертановской улице в Москве произошел взрыв, сообщает «360». Издание, ссылаясь на источник, сообщает, что есть один пострадавший — мужчина, получивший легкие порезы и ожоги. Жители дома испугались, что причиной взрыва стала утечка газа, но инцидент произошел из-за ремонтных работ.

При замене радиаторов у этих ребят (сотрудников ремонтных служб. — NEWS.ru) произошел хлопок, вернее — разгерметизация баллона, — сообщили в пресс-службе МЧС.

В пресс-службе МЧС России по Москве в разговоре с NEWS.ru уточнили, что взрыв в жилом доме на Чертановской, по предварительным данным, произошел во время сварочных работ по замене радиатора отопления.

При проведении сварочных работ по замене радиатора отопления произошел хлопок газово-воздушной смеси. В результате была частично повреждена стена между квартирами. Возгорания и пострадавших не было, — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что столичный шеф-повар Владимир Мореев попытался повторить эффектную поджарку бутербродов, увиденную в TikTok, но случайно взорвал квартиру. Кулинар решил расплавить сыр на бутербродах с помощью газовой горелки, однако его эксперимент провалился.

До этого стало известно, что в Москве произошел взрыв в квартире на Качалинской улице. Как сообщали СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах, причиной стали три газовых баллончика для зажигалок. В момент взрыва в квартире находилась женщина, она не пострадала. Прибывшие на место спасатели констатировали выбитые стекла в окнах квартиры.