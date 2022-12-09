На юге Москвы на складе возник пожар площадью 1,5 тысячи квадратных метров

Фото: Juri Zolotarev/ Russian Look/Global Look Press

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве сообщила, что пожар площадью 1,5 тысячи квадратных метров произошел на складе в районе Бирюлево Западное. В ведомстве уточнили, что горит одноэтажное здание складского типа. В тушении пожара задействованы 101 человек и 39 единиц техники.

8 декабря 2022 года в 23:45 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Востряковский проезд, д. 10Г, — сказано в пресс-релизе МЧС.

О жертвах и пострадавших в настоящее время не сообщается.

Женщина погибла в результате пожара на Новоясеневском проспекте в Москве, ранее сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Ранее речь шла об одном пострадавшем в результате инцидента. По информации ведомства, после ликвидации пожара на балконе квартиры было обнаружено тело женщины. Сообщается, что она проживала там вместе с сыном и матерью.

3 декабря в центре Москвы на Цветном бульваре загорелся ресторан Folk. Были эвакуированы 20 человек. Площадь пожара составила три квадратных метра. Позже стало известно, что причиной возгорания стало воспламенение утеплителя.