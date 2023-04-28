На ВДНХ девушка напала на женщину в футболке с флагом Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На ВДНХ на 34-летнюю посетительницу в футболке с флагом Украины напала другая девушка, назвав ее «[чертовой] хохлушкой», сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Нападавшая заявила, что девушка не имеет права носить такую футболку. Та в ответ предложила ей обняться и выпить кофе, но оппонентка вызвала полицию. Обе гражданки были доставлены в отдел и написали заявления друг на друга.

У меня и значок есть с моим флагом, я никогда в жизни не слышала замечаний, даже забыла о том, что у меня такое есть. Полиции надо отдать должное — у меня тоже приняли заявление, оформили как мелкое хулиганство, все по справедливости, — рассказала девушка в футболке с флагом.

Ранее управляющая компания в городе Чебаркуль Челябинской области была вынуждена перекрасить желто-синий забор у многоквартирного жилого дома. Жительница пожаловалась на то, что он напоминает флаг Украины. Отмечается, что забор был покрашен жителями в желто-голубой цвет еще два года назад.

В январе петербуржцев заставили отмыть окно в квартире, которое они раскрасили в цвета флага Украины. Хозяева квартиры рассказали жильцам, что им позвонили силовики и сказали, что «поступило заявление по поводу демонстрации украинского флага», а затем потребовали убрать рисунок. По их словам, на них пожаловался «кто-то инициативный».