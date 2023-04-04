Под Челябинском женщина пожаловалась в полицию на желто-синий забор В Чебаркуле перекрасили забор из-за цветов флага Украины

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Управляющая компания перекрасила желто-синий забор у многоквартирного жилого дома в городе Чебаркуль Челябинской области после того, как жительница пожаловалась на то, что он напоминает флаг Украины, сообщила РИА Новости старший мастер ООО «Сфера», которое обслуживает данный дом. Отмечается, что забор был покрашен жителями в желто-голубой цвет еще два года назад.

В итоге через два года... женщина решила подать заявление в полицию, заявив, что этот цвет напоминает ей флаг Украины. И это обычный цвет, он же не запрещен, у нас и церковь такого цвета. Что ей не понравилось — непонятно... Сейчас его уже перекрасили — там есть и красный, и зеленый, и синий. Желтого там точно нет, — сказала собеседница агентства.

Ранее Санкт-Петербургский бар-ресторан DOSKI уволил сотрудника, который ходил на работу со значком с изображением флага Украины. Кроме того, на значке была надпись «збройные силы». О том, что официанта с таким значком заметили посетители бара-ресторана, написали несколько Telegram-каналов. Представители заведения решили извиниться за бывшего уже сотрудника.

Учительницу одной из самых крупных школ Севастополя уволили после того, как она переставила шарики на партах в соответствии с цветами украинского флага. Желто-голубые украшения не оценили родители.