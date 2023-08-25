На улицах Москвы становится все больше енотов Эколог Бурмистров: Москва догоняет Нью-Йорк по числу енотов на улице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москвичи все чаще стали отдавать экзотических животных в Центр реабилитации диких экзотических животных, но енотов по-прежнему часто оставляют на улице, сообщил в комментарии РИА Новости начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров. Также он отметил, что из-за недобросовестных хозяев столичные пруды заселяются красноухими черепахами.

[Передать животное в центр реабилитации] — способ лучше, чем выкинуть на улицу, как происходит, например, с красноухими черепахами, которые заполонили всё пруды Москвы... Точно также как еноты, которых регулярно с улиц мы забираем. Енот-полоскун становится у нас обычным животным на улицах Москвы. Мы уже догоняем Нью-Йорк по енотам, — заявил Бурмистов.

Ранее в Иркутске дети нашли в мусорном баке пожилого енота в переноске, который был выброшен в дождливую погоду. Сотрудники приюта сообщили, что передали его специалистам, которые давно занимаются енотами и хорошо знают их особенности. При обследовании у него обнаружили цирроз печени, раковую опухоль, катаракту на обоих глазах и частичную глухоту.

В феврале в подмосковном поселке Тучково местные жители по возвращении домой увидели внутри беспорядок и подумали, что у них побывали грабители, но когда прошли в ванную, обнаружили там енота, пробравшегося к ним в жилище. Хозяева дома передали незваного дикого гостя в местный контактный зоопарк.