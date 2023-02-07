Жители подмосковного поселка нашли в ванной хищного зверька Хозяева дома в поселке Тучково обнаружили в ванной енота

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном поселке Тучково енот пробрался в частный дом, сообщает Telegram-канал «Москва.ДА | Новости и места». Хозяева обнаружили дома беспорядок и решили, что их ограбили. Однако позже в ванной они нашли енота.

По сведениям канала, животное забрали к ветеринарам. Выяснилось, что оно было домашним и, вероятно, сбежало. Его отправили в местный контактный зоопарк.

Еноты являются хищными млекопитающими, одними из немногих видов, которые процветают при усилении воздействия человека на окружающую среду.

21 января в Мексике енот эффектно ворвался на заседание городского совета Акапулько. В Сети появилось видео с моментом внезапного появления животного в административном здании. На кадрах видно, как енот пробивает потолочную плиту и падает на пол, после чего начинает бегать по помещению.

В местной администрации отметили, что здание располагается в парке Папагайо, а потому появление енота неудивительно. На кадрах также виден второй енот, который заглядывает в дыру в потолке, оставленную сородичем.