В Иркутске на улице Карпинской дети нашли на мусорке пожилого енота в переноске, который был выброшен в дождливую погоду 2 августа. Животное передали в питомник для собак К-9, где сейчас выхаживают зверька, у которого ветеринары при обследовании обнаружили целый набор болезней, сообщили в Telegram-канале приюта.
Чтобы поставить катетер еноту, врачи искали вену более получаса. Сосуды очень тоненькие и хрупкие. У енота диагностировали цирроз печени и онкологию на печени, катаракту на обоих глазах и практически полную глухоту. Енот оказался в мусорке просто обреченным на скорую гибель при таком состоянии, — рассказали в питомнике.