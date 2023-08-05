В Иркутске на улице Карпинской дети нашли на мусорке пожилого енота в переноске, который был выброшен в дождливую погоду 2 августа. Животное передали в питомник для собак К-9, где сейчас выхаживают зверька, у которого ветеринары при обследовании обнаружили целый набор болезней, сообщили в Telegram-канале приюта.