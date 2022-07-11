На станции метро «Киевская» произошел пожар

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На станции метро «Киевская» произошел пожар, сообщили в Telegram-канале Дептранса Москвы. Позже его ликвидировала бригада пожарных и сотрудники МЧС, которые своевременно среагировали на известия о задымлении станции на Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена. Станция продолжила работу в штатном режиме.

Станция «Киевская» Арбатско-Покровской линии работает штатно. Движение на линии осуществляется в соответствии с графиком, движению поездов и безопасности пассажиров ничего не угрожает, — сказано в сообщении.

В Дептрансе уточнили, что причину задымления на станции установит специальная комиссия.

Ранее в Telegram-канале «Москва 24» предположили, что пожар на «Киевской» произошел в результате тления силовых кабелей.

До этого стало известно, что в храме Иверской иконы Божией Матери на Всполье в Москве произошел пожар. Пламя охватило два «квадрата» одного из куполов. Причиной возгорания мог стать удар молнии. Спасатели «обуздали стихию», ликвидировав пожар.