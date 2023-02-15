В целом микрорайоне на севере Москвы пропали свет и вода

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В Бутырском районе Москвы на улице Милашенкова в нескольких домах одновременно пропал свет, также отключилось водоснабжение, сообщил очевидец в беседе с NEWS.ru. По словам собеседницы, незадолго до происшествия двор несколько раз осветило «будто большим прожектором». Заблаговременного предупреждения от управляющей компании не было, в данный момент жители района пытаются до нее дозвониться, но звонки сбрасываются. На видео с места инцидента видно, что без электричества остался целый двор, при этом на другой стороне улицы подобной проблемы нет.

Примерно в 20:20 во всей квартире пропал свет, одновременно выключился в соседних домах. Люди светят в окна фонариками. Сначала просто их включали, в итоге начали перемигиваться с соседним домом. Из странного — двор пару раз осветило будто большим прожектором, как если бы включали фару вертолета, — рассказала собеседница.

Представители совета жильцов в общедомовом чате позже сообщили, что воду, по предварительной информации, обещали дать к 8:00 следующего дня. По их данным, причиной происшествия стала авария на подстанции, в данный момент ведутся работы по ее ликвидации.

В октябре прошлого года в районе Нагатинский Затон на юге Москвы без света остались несколько улиц: обесточены оказались дома от Кленового бульвара до проспекта Андропова. В Едином диспетчерском центре рассказали, что причиной случившегося стала неисправность во внутренних сетях.